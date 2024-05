Inzaghi più perde pezzi e più vince: in 3 anni saltati 7 titolari! − CdS

Il triennio di Simone Inzaghi è stato duro, faticoso, ma anche bello e trionfante. Il tecnico dell’Inter, nel corso di questi anni, ha perso tante pedine ma ha continuato lo stesso a vincere.

ADDIO A 7 TITOLARI − Lo scudetto numero 20 dell’Inter porta più che mai la firma del suo allenatore Simone Inzaghi, che in questi tre anni ha saputo lavorare in maniera fantastica, con serietà, silenzio e professionalità. Qualsiasi altro allenatore al suo posto avrebbe probabilmente lasciato la nave senza farsi troppi problemi (Antonio Conte docet). Sì, perché in questi tre anni, Inzaghi ha visto partire tantissimi giocatori importanti, da Lukaku ad Hakimi il primo anno, fino a Onana, Brozovic, ancora Lukaku, Dzeko e Skriniar il secondo. In pratica, Inzaghi in questi anni ha dovuto salutare ben sette giocatori titolari, con l’Inter che ha guadagnato 250 milioni dalle cessioni reinvestendone solamente 53. Insomma, un capolavoro sia dal punto di vista tecnico di Inzaghi che manageriale da parte della società. Il tecnico piacentino in questi tre anni ha arricchito la bacheca dell’Inter portandosi a casa sei trofei, tra cui quest’anno il più bello e importante: lo scudetto della seconda stella. Quella in arrivo sarà un’estate diversa, sottolinea il Corriere dello Sport. Non solo perché è la prima per lui da campione d’Italia. Ma soprattutto perché si augura di vedere finalmente soddisfatto il desiderio di non perdere nessuna pedina importante, o, più nel dettaglio, nessun titolare.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno