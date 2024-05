L’Inter e il mercato creativo: 3 colpi. Individuato il ‘finanziatore’ − CdS

L’Inter programma la prossima stagione, che sarà ricca di impegni e di partite. Si procederà con l’idea del mercato creativo e sostenibile. Individuato il giocatore che potrebbe garantire un certo budget di spesa.

MERCATO SOSTENIBILE − L’Inter, dopo aver vinto con pieno merito lo scudetto della seconda stella, sta iniziando a pianificare la prossima stagione. Un’annata ricca di impegni con ben cinque competizioni da giocare: Serie A, Champions League, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Mondiale per Club. Insomma, per Inzaghi e i campioni d’Italia gli impegni saranno tantissimi e dunque, come sostenuto anche dallo stesso mister piacentino nel post di Sassuolo-Inter, sarà fondamentale allestire una rosa lunga e competitiva. Per farlo, Marotta e Ausilio procederanno con l’ormai nota e cara filosofia del mercato creativo e sostenibile. La strategia per racimolare un certo budget di spera sarà quello di cedere alcuni giovani ed esuberi, ormai fuori dal nuovo progetto. A proposito di giovani, l’ago della bilancia, scrive il Corriere dello Sport, è Valentin Carboni. Il talentuoso centrocampista offensivo, oggi in prestito al Monza, può essere la pedina per finanziare i tre colpi in entrata: il portiere, Bento, un attaccante, piace sempre Gudmundsson, e un difensore centrale, Buongiorno il sogno. Inzaghi desidera un’estate diversa, rispetto a quelle passate. Stessa cosa la dirigenza, dopo i salti mortali post Conte e post finale di Champions League.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno