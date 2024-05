Inzaghi: «Mercato? Detta una cosa alla società». Poi zittisce Behrami

Inzaghi è intervenuto dopo il triplice fischio di Sassuolo-Inter, partita vinta dai neroverdi 1-0 grazie al gol di Laurienté. Di seguito quanto dichiarato a DAZN nell’immediato post partita dal tecnico Campione d’Italia, che svela quanto chiesto alla società e replica stizzito ad una provocazione di Behrami

UN PIZZICO DI DELUSIONE – Simone Inzaghi parla così dopo Sassuolo-Inter: «Non ci piace perdere, i minuti di recupero dovevano essere di più ma vanno fatti i complimenti al Sassuolo che ha sfruttato bene. Nel primo tempo meritavamo il pari, nel secondo tempo abbiamo messo un attaccante in più ma dovevamo fare meglio. Volevamo continuare la nostra striscia di gol, non ci piace perdere, abbiamo festeggiato tanto insieme alla nostra gente ma stasera com’è giusto che sia c’è delusione. Il Sassuolo ha messo in piedi una partita ottima«.

RICHIESTA – Inzaghi svela la richiesta fatta alla società: «Chi mi ha dato più soddisfazione quest’anno? Io non posso fare un solo nome, ho appena detto altrove che i 25 giocatori che hanno fatto questo percorso li vorrei tutti dal primo all’ultimo, so che magari non sarà possibile ma io alla società ho detto questo. Ho avuto un grandissimo gruppo che ha lavorato fin da luglio per questo obiettivo. Questo è stato lo scudetto della gioia perché è stato voluto e atteso, ce lo stiamo gustando ma è doveroso e giusto che stasera ci sia un pizzico di delusione perché volevamo di più. Che estate sarà? Il mercato è imprevedibile, noi abbiamo già preso due giocatori importanti. La società non si è fermata, ha lavorato. Il prossimo anno sarà una situazione nuova con tante partite in più. Si allungheranno le liste e il mercato sarà sempre in movimento. Io vorrei confermare tutti, sappiamo che non sarà possibile ma ho una società che sta lavorando per mettere in piedi una grande squadra. Taremi? Un giocatore importante, di caratura internazionale. Siamo contenti, dovremo allungare il parco attaccanti perché serviranno più rotazioni. Saremo una rosa certamente più lunga rispetto a quella attuale».

STIZZA – Inzaghi replica stizzito ad una considerazione sul rendimento in Champions League: «Se siamo soddisfatti della Champions League? Valon (rivolto a Behrami, ndr), ti ho sentito un sacco di volte contestare la nostra Champions. Probabilmente ti aspettavi un’altra finale e una vittoria ma non è semplice perché ci sono avversari forti. C’è molta delusione perché la partita di Madrid ci è rimasta lì, dovevamo essere più bravi negli episodi ma vanno fatti anche i complimenti all’avversario. Dovremo cercare di migliorarci ancora come fanno le altre squadre, poi sappiamo che abbiamo dei parametri. Negli ultimi tre anni abbiamo lavorato con le risorse che ci sono, tutto quello che è venuto non era preventivabile ma ero fiducioso. Rinnovo? Prima ci sono tre partite con squadre che stanno lottando, quindi dobbiamo farle nel migliore dei modi. Con il Torino è andata bene, stasera non siamo contenti ma a Frosinone cercheremo di avere un approccio diverso rispetto a stasera».