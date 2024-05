Inzaghi: «Perdere col Sassuolo? Forse destino. Non colpa dei cambi»

Seconda sconfitta per Inzaghi in questa Serie A e sempre contro lo stesso avversario, il maledetto Sassuolo. In conferenza stampa, l’allenatore prova a spiegare il perché di questi zero punti.

CONFERENZA INZAGHI POST PARTITA SASSUOLO-INTER

Si può dire che sia una serata storta? Oppure senza motivazioni?

Scarse motivazioni no. A parte i primi venti minuti la squadra ci ha provato, nel primo tempo chiaramente avremmo meritato di pareggiare fra il gol annullato, l’occasione di Dumfries e il colpo di testa. Nel secondo tempo siamo stati più sporchi tecnicamente, dovevamo essere bravi a far girare la palla. Però vanno fatti i complimenti al Sassuolo: si è difeso bene, ha fatto girare bene la palla. Ha sfruttato un nostro errore e si è preso la vittoria, c’è dispiacere per la sconfitta. Non faremo cento punti ed eravamo dall’anno scorso col Monza che segnavamo sempre, i ragazzi ci hanno provato dall’inizio alla fine.

Ci si poteva aspettare due sconfitte così contro il Sassuolo?

Avevamo perso anche il primo anno in casa. Il Sassuolo è una squadra di qualità, con tante assenze: penso a Berardi, che è importantissimo. Probabilmente era destino perdere due partite contro di loro ma vanno fatti i complimenti: si sono difesi a oltranza ed erano organizzati.

Inzaghi, si può dire che una delle cause della sconfitta sia data dai tanti cambi di formazione?

Per me no, perché abbiamo cambiato tanto. Chiaramente c’è, come in tutte le squadre, qualche giocatore che ha giocato di più o di meno. Abbiamo cambiato quattro giocatori, non tanto, poi ne sono entrati altri. Stasera, a parte i primi venti minuti dove potevamo fare meglio tecnicamente, la squadra ci ha provato. Abbiamo festeggiato tanto negli ultimi giorni ma avevo visto la squadra concentrata, che voleva la vittoria. Non è stato così, però i ragazzi si sono impegnati fino al 94′.