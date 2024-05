Calhanoglu: «Ho il sangue nerazzurro! Società Inter? Nostro obiettivo chiaro»

Calhanoglu ha permesso in maniera notevole all’Inter di vincere il suo ventesimo scudetto, quello della seconda stella. In un’intervista rilasciata a Sport Mediaset, a margine della festa, il centrocampista turco parla anche della questione società.

AL TOP – Hakan Calhanoglu qualche mese fa aveva detto di non sentirsi inferiore ai big d’Europa nel suo ruolo. E lo ribadisce anche ora: «Io fra i preferiti di sempre dell’Inter? Quelli che mi conoscono lo sanno: quando parlo io dico sempre quello che sento. Quando avevo detto quelle cose lì era perché me lo sentivo. Ringrazio tutti, da quando sono arrivato il mio primo anno mi hanno aiutato tanto. In primis i miei compagni, poi i tifosi hanno aumentato ancor di più il mio valore».

Il messaggio di Calhanoglu sul futuro dell’Inter

FESTA E POI? – Ieri l’Inter ha celebrato lo scudetto della seconda stella. Calhanoglu commenta la serata: «Questo è sempre un sogno, sicuramente. Un sogno che adesso viviamo, poi le cose arrivano in maniera spontanea. La questione societaria? Il nostro obiettivo deve essere sempre migliorare e puntare a nuovi obiettivi, per scrivere una storia ancor più importante per il nostro club. Abbiamo iniziato con la seconda stella e vogliamo continuare così. Questo è il mio club del cuore, sono sette anni a Milano (conta anche quelli al Milan, ndr) ma il mio sangue è nerazzurro».