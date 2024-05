Di Lorenzo-Inter, ribaltone? Arriva una richiesta precisa! – Sky

Il nome di Giovanni Di Lorenzo è salito alla ribalta negli ultimi giorni, anche e soprattutto per la fascia destra dell’Inter. Il tutto dovuto alle dichiarazioni del suo agente, che ha affermato la decisione del giocatore di lasciare Napoli. Secondo Sky Sport la situazione si potrebbe però ribaltare grazie a una richiesta di Antonio Conte.

OBIETTIVO DI MERCATO – Nonostante sia un nome che non scaldi particolarmente i tifosi, Giovanni Di Lorenzo è uno dei profili individuati dall’Inter per rinforzare la fascia destra in vista del prossimo anno. In particolar modo preventivando una partenza di Denzel Dumfries, la cui scadenza di contratto nel giugno del 2025 costringe la dirigenza nerazzurra a muoversi in tal senso. Nazionale italiano, fra poco compirà 31 anni, il suo è un profilo che scalda gli uomini mercato di Viale della Liberazione per i possibili costi contenuti dell’operazione, anche se le sue caratteristiche – da terzino di una difesa a quattro – cozzano con quello che servirebbe a Simone Inzaghi sulla fascia.

Di Lorenzo in rotta con il Napoli e verso l’Inter. Occhio al ribaltone!

RICHIESTA SPECIFICA – La situazione potrebbe però presto ribaltarsi. E il merito sarebbe di Antonio Conte, che ha espressamente richiesto alla dirigenza del Napoli di trattenere Giovanni Di Lorenzo. Per lui, infatti, il nazionale italiano è un giocatore su cui puntare per costruire la squadra che prenderà in mano e cercherà di riportare ad alti livelli dopo la stagione fallimentare di quest’anno, che ha visto i partenopei – da campioni d’Italia in carica – a non qualificarsi nemmeno per le coppe europee. In un campionato che, peraltro, rischia di portare addirittura nove squadre il prossimo anno in Europa.

SITUAZIONE IN DIVENIRE – Insomma, la situazione di Giovanni Di Lorenzo è in continuo divenire, tra la decisione di lasciare il Napoli, l’interessamento dell’Inter e la voglia di Antonio Conte di trattenerlo. Un Conte che in ogni caso, ricordiamo, non è ancora ufficialmente l’allenatore del club partenopeo. E sappiamo molto bene come nel mercato tutto può cambiare da un momento all’altro…