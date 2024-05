Inter-Sassuolo Primavera, le formazioni ufficiali: Chivu schiera i big!

Alle 20.30 è in programma Inter-Sassuolo Primavera, la prima delle due semifinali dei playoff scudetto. I nerazzurri arrivano dal primo posto nella regular season, mentre i neroverdi hanno sconfitto l’Atalanta per 1-0 nei quarti di finale. Cristian Chivu si affida ai big come Stankovic e Akinsanmiro.

DENTRO O FUORI – Vietato sbagliare questa sera, nella semifinale del campionato Primavera, che decreterà la prima delle due finaliste che si giocheranno lo scudetto della stagione 2023-2024. L’Inter affronta un Sassuolo che arriva dalla vittoria per 1-0 contro l’Atalanta grazie al gol di Russo. I nerazzurri in regular season – dove hanno conquistato il primo posto davanti alla Roma – hanno registrato due vittorie contro la squadra allenata da Emiliano Bigica. Questa sera, però, si resetta tutto: partita secca dove bisognerà restare concentrati per raggiungere l’obiettivo minimo della finale, per poi giocarsi tutto.

INTER-SASSUOLO PRIMAVERA: LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER: Raimondi; Cocchi, Stankovic (c), Owusu, Sarr, Kamate, Berenbruch, Stante, Aidoo, Alexiou, Akinsanmiro.

A disposizione: Tommasi, Stabile, Di Maggio, quieto, Samo, Spinaccé, Miconi, De Pieri, Zanchetta, Zarate Hidalgo, Lavelli.

Allenatore: Cristian Chivu

SASSUOLO: Theiner; Cinquegrano, Loeffen, Kumi (c), Russo, Leone, Knezovic, Lopes, Bruno, Falasca, Corradini

A disposizione: Scacchetti, Di Bitonto, Baldari, Mussini, Rovatti, Beconcini, Pigati, Neophytou, Minta, Ravaioli, Parlato.

Allenatore: Emiliano Bigica