Inter, ora si (ri)fa sul serio: parte l’operazione 20+1

Verona-Inter 2-2 ha chiuso il campionato dei nerazzurri, che con 94 punti in classifica hanno messo il proprio sigillo sulla vittoria del ventesimo campionato. E alla prima stagione della proprietà Oaktree, l’obiettivo sarà quello di riconfermarsi, con la strada tracciata verso il ventunesimo scudetto.

STRADA TRACCIATA – Sebbene ufficialmente si sia aperta con Verona-Inter di ieri, l’era Oaktree ha inizio proprio da oggi. Importanti gli incontri già fissati con Simone Inzaghi per definire le strategie di campo, e con l’agente di Lautaro Martinez per blindare l’uomo simbolo e capitano di questa squadra. La nuova proprietà ha già reso chiare le sue intenzioni relativamente alla società e la strada è già tracciata in vista del prossimo anno. Certo, sognare un bel percorso in UEFA Champions League è d’obbligo, ma ancor più importante sarà riconfermarsi campioni d’Italia.

Inter, strada verso il ventunesimo scudetto: concorrenza alta

AVVERSARIE AGGUERRITE – Mettiamo subito in chiaro che non sarà un’impresa facile quella per l’Inter. Tante le concorrenti agguerrite: la Juventus del tecnico-rivelazione Thiago Motta dopo la storica conquista di un posto in Champions League con il Bologna, il ritorno di Antonio Conte (sulla panchina del Napoli), il cambio alla guida del Milan con il probabile arrivo di Fonseca. Certo, i nerazzurri hanno il vantaggio di poter lavorare su una base già solida, con quel Simone Inzaghi alla sua quarta stagione a Milano e con due colpi già messi a segno: Mehdi Taremi e Piotr Zielinski.

ALTRI OBIETTIVI – Naturalmente la riconferma in campionato per l’Inter non deve lasciar passare in sordina gli altri grandi obiettivi per la prossima stagione. A partire da quella Champions League sfiorata lo scorso anno con la finale di Istanbul e la bruciante eliminazione contro l’Atletico Madrid in questa edizione dopo la lotteria dei calci di rigore. Il prossimo anno i nerazzurri torneranno alla carica dell’Europa, ma anche del Mondo: non dimentichiamoci infatti il Mondiale per Club al termine del prossimo campionato. Ora si ricomincia a fare sul serio.