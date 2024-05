Mazzola: «Inter dei record, Herrera una belva nel preparare le partite!»

Mazzola, storica leggenda dell’Inter, ha parlato dell’epoca d’oro del club nerazzurro, concentrandosi sulla figura dell’allenatore Helenio Herrera. Mazzola ha offerto un ritratto vivido di Herrera, ricordato come uno dei più grandi tecnici nella storia del calcio e il principale artefice dell’Inter dei record degli anni ’60.

INTER DEI RECORD – L’Inter degli anni ’60, spesso definita “La Grande Inter”, ha vinto tutto quello che c’era da vincere, dominando in Italia e in Europa. Guidati da Herrera, i nerazzurri conquistarono tre scudetti, due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali. Mazzola, uno dei protagonisti di quella squadra, ricorda con orgoglio quei momenti gloriosi. Helenio Herrera ha lasciato un’eredità indelebile nel mondo del calcio. La sua innovativa filosofia di gioco e la sua meticolosa preparazione delle partite hanno fatto la storia, così come lo stesso Sandro Mazzola che ha inevitabilmente contribuito.

L’Inter di Herrera, il ricordo di Mazzola

PREPARAZIONE MANIACALE – Secondo Sandro Mazzola no degli aspetti più impressionanti di Herrera era la sua capacità di creare una mentalità vincente all’interno della squadra, ma non solo: «Herrera era una belva nel preparare le partite. Mi ricordo che i primi tempi quando ci chiudeva nello spogliatoio e cominciava a parlare e con la lavagna ci spiegava come giocavano gli avversari. Ricordo che secondo molti avrebbe avuto vita breve all’Inter. Invece era un genio! Azzeccava tutto, e infatti fece la storia! Cominciava 2-3 giorni prima della partita. Facevamo una passeggiata, poi ci chiamava uno alla volta e ci spiegava tutto. Curava i dettagli per ogni singolo giocatore».