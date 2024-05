Buongiorno, non c’è solo l’Inter. Concorrenza da un’italiana – SI

Alessandro Buongiorno è un nome di cui si è trattato in chiave Inter. Il difensore del Torino potrebbe lasciare i granata, ma non c’è solo il club nerazzurro. Alfredo Pedullà dà aggiornamenti su Sportitalia.

SOLUZIONE – Una delle priorità dell’Inter per l’estate sarebbe rinnovare la difesa, o meglio ringiovanirla. Francesco Acerbi e Stefan de Vrij si avviano verso un’età in cui le garanzie dal punto di vista fisico vengono meno, perciò c’è bisogno di un giocatore affidabile e che possa giocare molte partite. Le competizioni che si accumulano impongono di ragionare sul lungo termine, per questo viene seguito Alessandro Buongiorno, il difensore del Torino.

CONCORRENZA – L’Inter però non è l’unica sul difensore, lo conferma anche Alfredo Pedullà su Sportitalia. L’imminente arrivo di Antonio Conte obbliga il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a muoversi per migliorare la rosa in vista della prossima stagione. La difesa senza Kim-Min-Jae è stata notevolmente indebolita ed è mancato il sostituto dell’ormai giocatore del Bayern Monaco. Per questo motivo i partenopei hanno fatto registrare un interesse importante per Buongiorno, che però ha un costo elevato. Il Napoli ha disponibilità, la questione Victor Osimhen potrebbe dare vantaggi alla società del sud-Italia. L’Inter monitora, ma non è ancora forte sul calciatore.