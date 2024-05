Correa, addio all’Inter immediato? Contatti con un altro club

Joaquin Correa tornerà a fine giugno all’Inter dopo l’anno pessimo passato in Francia al Marsiglia. La sua permanenza potrebbe però durare poco, ecco il motivo.

STAGIONE PESSIMA – Joaquin Correa è un vero e proprio peso attualmente per l’Inter. Attualmente non proprio, ma lo sarà tra pochi giorni. Il Tucu tornerà in nerazzurro appena un anno dopo l’addio per il passaggio al Marsiglia. La sua stagione in Francia è stata un pianto greco, concluso con tre panchine consecutive senza nemmeno un minuto. Tra infortuni e scelte tecniche di Gennaro Gattuso e Gasset Correa ha giocato appena 12 partite in Ligue 1, segnando 0 gol e facendo 0 assist.

MERCATO – Nonostante questo Correa ha attirato l’interesse di un club nello specifico. Dall’Argentina, precisamente da German Balcarce su X, arriva la notizia dei primi contatti che ci sono stati tra il giocatore e il River Plate. Il glorioso club del Sud America sta cercando perciò l’attaccante dell’Inter, che comunque peserà notevolmente a bilancio. Qualche settimana fa la nostra redazione ha raccolto novità sull’Estudiantes e sulla volontà di portare Correa anche nel 2025. Il mercato più ricco quindi per l’ex Lazio rimane l’Argentina, la possibilità che lasci l’Europa è molto concreta prima della fine dell’estate. La situazione è in evoluzione.