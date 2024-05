Trevisani: «Lautaro Martinez chiede stipendio a salire. Le cifre»

Riccardo Trevisani non è proprio in accordo con le richieste di Lautaro Martinez all’Inter. Critica una cosa su Cronache di Spogliatoio al calciatore dell’Inter.

RINNOVO – Si parla di rinnovo, ancora una volta, del Toro argentino. Stavolta a toccare l’argomento è Riccardo Trevisani, che non accetta una cosa in particolare: «Lautaro Martinez chiede 12-14-16, come Vlahovic. Uno stipendio a salire di anno in anno. Quando ti metti la sciarpetta dell’Inter devi riflettere, perché queste richieste sono tutto il contrario. Non è una situazione simpatica, la richiesta è il doppio di quello che la società al massimo ti può dare. Marotta ora spera, ma non dà sicurezze sulla situazione dell’argentino. Prima era tutto sereno, ora lo è un po’ meno. O arrivano ai miti consigli, oppure il procuratore di Lautaro Martinez viene da Urano e non sa che quei soldi l’Inter non li può dare. Se poi li daranno gli agenti di Bastoni, Calhanoglu e tutti gli altri busseranno alla porta. Si deve fare un calcio sostenibile. L’argentino non deve dire “daje Inter” e poi chiedere 16 milioni di euro»