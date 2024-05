Inter, andamento dei prestiti: Esposito decisivo, verdetti quasi pronti

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Sebastiano Esposito segna il gol decisivo per la vittoria e per la classifica della Sampdoria.

RIEPILOGO PRESTITI – In questo momento della stagione, gli occhi dell’Inter per la situazione dei prestiti sono concentrati sulla Serie B. Dove Sebastiano Esposito trascina la Sampdoria alla vittoria, segnando il gol che decide l’1-0 contro la Reggiana (porta inviolata quindi per Filip Stankovic). I blucerchiati sono così matematicamente qualificati ai prossimi playoff: resta da decidere se come settimi (posizione attuale) o addirittura sesti, essendo il Palermo a un solo punto di distanza. In Cosenza-Spezia va in scena il derby a tinte Inter tra Alessandro Fontanarosa (che subentra nella ripresa) e Francesco Pio Esposito (titolare). La sfida finisce 2-2, coi calabresi ormai salvi da tempo e i liguri ancora in dubbio (un solo punto sopra i playout). Infine altra ottima prestazione per Franco Carboni, che spera di portare la Ternana fuori dalla zona playout, proprio a discapito dello Spezia. E infine, in Serie A, buona prova di Valentin Carboni in Monza-Lazio (2-2).

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

GAETANO ORISTANIO (A) – Cagliari-Lecce 1-1: in panchina

VALENTIN CARBONI (C) – Monza-Lazio 2-2: titolare, sostituito al 71′

FILIP STANKOVIC (P) – Sampdoria-Reggiana 1-0: titolare, 90′ in campo

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Sampdoria-Reggiana 1-0: titolare, 90′ in campo, 1 gol

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Cosenza-Spezia 2-2: titolare, 90′ in campo, 1 ammonizione

EDDIE SALCEDO (A) – Brescia-Lecco 4-1: in panchina

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Cosenza-Spezia 2-2: in panchina, subentra al 63′, 1 ammonizione

FRANCO CARBONI (D) – Ternana-Catanzaro 1-0: titolare, sostituito al 66′

JAN ZUBEREK (A) – Ternana-Catanzaro 1-0: non convocato

IONUT RADU (P) – Arsenal-Bournemouth 3-0: non convocato

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Siviglia-Granada 3-0: titolare, 90′ in campo

MARTIN SATRIANO (A) – Brest-Nantes 0-0: titolare, 90′ in campo

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Leuven-Standard Liegi 3-1: indisponibile per infortunio

MATTIA ZANOTTI (D) – Lugano-San Gallo 0-1: titolare, 90′ in campo

NIKOLA ILIEV (A) – Botev Plovdiv-CSKA 1948 0-0: non convocato