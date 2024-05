L’Inter vince e si rilassa: questa è la legge del più forte

L’Inter ha vinto e ha festeggiato il ventesimo scudetto: la seconda stella è stata cucita sul petto, adesso è il momento di godersi il tricolore e pensare già alla prossima stagione. Come giusto che sia.

SILENZIO – Archiviato lo scudetto, numero venti, e la seconda stella, l’Inter adesso si appresta a scendere in campo con molta più tranquillità e una sensazione che non si viveva dal lontano maggio 2021. Esatto, proprio sotto la guida di Antonio Conte. Una squadra che come allora ha saputo omaggiare la credibilità dello scudetto così come succederà ora con Simone Inzaghi. Gli attacchi degli ultimi giorni rivolti all’Inter, accusata di non voler vincere di proposito contro il Sassuolo non reggono. Un’amicizia, con un professionista come Giuseppe Marotta, non potrebbe mai avere spazio nel rettangolo di gioco. Magari l’Inter avrà potuto mollare la presa, ma chi è che con uno scudetto in tasca non l’ha mai fatto?

L’Inter e lo scudetto vinto: il traguardo stagionale era questo

RELAX – L’Inter ha dominato in lungo e in largo il campionato di Serie A. Da fine gennaio a oggi non c’è stata storia, non saranno sicuramente le sconfitte col Sassuolo a poter macchiare la seconda stella dei nerazzurri. Anche perché, chi ha vinto negli ultimi anni lo scudetto, non può di certo far la morale ai nerazzurri e all’essere scesi in ciabatte nelle ultime gare. Proprio perché, esclusa la vittoria del Milan all’ultima giornata nell’anno del suo scudetto, anche Juventus e Napoli hanno regalato punti nelle ultime uscite dopo la vittoria del tricolore. E se lo farà nella sfida contro il Frosinone, l’Inter di sicuro non dovrà dare spiegazioni. Tutto questo si chiama differenza di obiettivi. Il Sassuolo era obbligato a vincere, così come lo saranno i ciociari. L’Inter invece, poteva godersi la scampagnata dopo una settimana di festeggiamenti.