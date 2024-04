Inzaghi cambia e sperimenta con l’Inter Campione d’Italia! La probabile formazione

Inzaghi e l’Inter ritrovano i propri tifosi a San Siro dopo che l’aritmetica ha sancito la vittoria dello Scudetto. Prima di festeggiare in città, il tecnico nerazzurro valuta le condizioni dei giocatori e studia la probabile formazione con diversi cambi.

IMPEGNO DA ONORARE – Inter-Torino è in programma domenica 28 aprile alle 12:30: dopo la partita la festa dei nerazzurri si trasferirà nelle strade di Milano, con un bus celebrativo che attraverserà la città con a bordo la squadra. Prima però, la squadra sarà impegnata in campo contro la squadra allenata da Ivan Juric. Appuntamento che per l’Inter conta ben poco ai fini della classifica, ma resta in ogni caso un appuntamento da onorare per concludere al meglio il campionato. Dopo le ultime notizie riguardo le condizioni di Francesco Acerbi e Federico Dimarco, Simone Inzaghi valuta un ampio turnover, anche per dare spazio a quei giocatori che fin qui hanno giocato poco.

PROBABILE FORMAZIONE – Inzaghi presto scioglierà i dubbi di formazione in vista di Inter-Torino, a partire dalla difesa. Tra i pali confermato Yann Sommer, mentre nei tre dietro ci sarà Stefan de Vrij al posto di Acerbi infortunato. Completano il trio Benjamin Pavard e Alessandro Bastoni. A centrocampo Nicolò Barella ci sarà sicuramente, mentre il ballottaggio resta aperto tra Davide Frattesi ed Henrikh Mkhitaryan. Lo stesso vale per Kristjan Asllani, che però è in vantaggio su Hakan Calhanoglu. A sinistra potrebbe fare il suo debutto da titolare Tajon Buchanan, ma attenzione a Carlos Augusto. Fuori Dimarco per infortunio, anche se sarà presente in panchina. In attacco Lautaro Martinez è in vantaggio su Marko Arnautovic, mentre il compagno di reparto sarà Marcus Thuram.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Barella, Buchanan; Thuram, Lautaro Martinez.