Lautaro Martinez, tra gol e rinnovo. L’Inter resta in attesa

L’Inter vuole chiudere prima la stagione, festeggiare a San Siro e poi iniziare a programmare il futuro. I nerazzurri lavoreranno senza sosta per chiudere presto i rinnovi, a partire da Lautaro Martinez.

LAVORO – Nonostante la vittoria dello scudetto archiviato con largo anticipo da parte dell’Inter con Simone Inzaghi, i nerazzurri hanno da chiudere le ultime pratiche in Serie A. A queste si aggiungono poi i rinnovi di contratto – a partire da Lautaro Martinez – e la programmazione per la prossima stagione. Con il mercato in entrata che è già stato delineato da mesi con Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, si lavora ora per tenere i big. In casa Inter non c’è nessun allarme, se non l’attesa e la pazienza di chiudere la stagione e capire come si sarà evoluta la questione societaria con Steven Zhang.

L’Inter chiama Lautaro Martinez: l’argentino vuole sbloccarsi

FUTURO – Leader e trascinatore di questa Inter, Lautaro Martinez è il calciatore più atteso. Marotta e Ausilio affronteranno prima dell’estate il suo rinnovo di contratto. Con uno stipendio che sarà ritoccato al rialzo, si lavorerà soprattutto sulla cifra finale e sui bonus. Nonostante questi piccoli intoppi di fine anno, Lautaro Martinez vuole sbloccarsi in questo finale di stagione e fare l’ultimo urlo in campionato prima delle vacanze. L’attaccante argentino non segna dallo scorso febbraio nel poker contro l’Atalanta. Da quel momento tante giocate a servizio della squadra senza nessuna gioia personale.