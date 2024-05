Mkhitaryan rassicura: «Se il fisico me lo permette all’Inter fino al 2026»

Il futuro di Henrikh Mkhitaryan è al sicuro. Il giocatore dell’Inter ha il contratto in scadenza nel 2026 e ha una certezza che spiega per ArmTV, la televisione nazionale in Armenia.

STORIA – Henrikh Mkhitaryan è arrivato come un acquisto silenzioso all’Inter. A parametro zero, senza riflettori addosso e senza nessun tipo di aspettativa. Al suo secondo anno in nerazzurro ha dimostrato di essere la mente della squadra, il giocatore fondamentale di Simone Inzaghi. Il giocatore ha rassicurato sul futuro: «Ho ancora un biennio di contratto con l’Inter fino al 2026. Vedrò se il mio fisico mi permetterà di onorare quell’accordo, perché al momento non mi vedo altrove. Quando ci avvicineremo alla scadenza penseremo a se continuare qui, andare in altri club o fare altre riflessioni riguardo al proseguimento della mia carriera. La vittoria di questa stagione? Ho aspettato tanto lo scudetto, è un trofeo preziosissimo. Sono molto contento perché non tutti riescono a vincerlo a 35 anni, ma non mi fermerò su questo traguardo. Per un calciatore della mia età è difficile giocare sempre. Cerco di riposarmi bene, di allenarmi nel modo giusto e di dare il massimo ogni volta che vengo chiamato in causa dall’allenatore. Non ho un segreto particolare».

Mkhitaryan, l’Arabia Saudita?

FUTURO – Mkhitaryan ha poi escluso una possibilità: «Inserendo giocatori forti, la Saudi Pro League sta cercando di sviluppare il calcio e rafforzare il campionato, ma lo vedo negativamente perché i soldi non sono importanti in questo sport. L’amore per il calcio è più importante. Ho sempre avuto questa sensazione da quando ho toccato il pallone per la prima volta ho sempre amato il calcio per il gioco, non per i soldi. Quella porta per me non è chiusa e non voglio nemmeno farlo perché è il livello europeo nel calcio, il calore e l’atteggiamento dei tifosi sono completamente diversi».