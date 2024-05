Romagnoli prima di Inter-Lazio: «Daremo tutto per il nostro obiettivo»

Romagnoli è stato intervistato da Sky Sport nel giorno di Inter-Lazio, gara in programma alle 18 a San Siro. Il difensore biancoceleste crede ancora nel sogno qualificazione.

PRIMA DELLA SFIDA – Alessio Romagnoli non sarà a disposizione di Igor Tudor in occasione di Inter-Lazio in programma oggi alle 18 a San Siro, perché squalificato. Intercettato dalle telecamere di Sky Sport nel paddock del circuito di Imola, in Italia, il difensore ha mandato un messaggio in vista della gara di questa sera e per l’ultimo impegno casalingo. Direttamente dal Gran Premio di Formula 1 in Emilia Romagna, il difensore biancoceleste crede ancora nell’obiettivo qualificazione: «Champions League? Difficile, ma ci proveremo. Daremo tutto finché possiamo».