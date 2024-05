Champions League e la quota 69 dietro l’Inter: la clamorosa classifica avulsa in Serie A

La Champions League è l’obiettivo di tutte le squadre di vertice ma al momento in Serie A solo Inter e Milan possono dire di averla già raggiunta. La situazione rischia di diventare sempre più assurda per tutti i protagonisti ancora coinvolti nella lotta. Dalla Juventus… alla Fiorentina

SERIE A – L’Atalanta (60 punti) di Gian Piero Gasperini è l’unica squadra in grado di vincere nell’ultimo lungo weekend di Serie A ai piani alti. A parte la sconfitta dell’Inter (89) di Simone Inzaghi, già campione d’Italia, nei posti UEFA si segnalano solo pareggi. E ciò significa che non cambiano le posizioni, Atalanta esclusa. Il Milan (71) di Stefano Pioli resta seconda e quindi è ancora l’unica italiana già qualificata in Champions League insieme all’Inter. La Juventus (66) di Massimiliano Allegri è sempre terza. Seguita dal Bologna (64) di Thiago Motta, quarto. Al quinto posto ecco l’Atalanta, che raggiunge la Roma (60) di Daniele De Rossi ma con una partita ancora da recuperare. E lo scontro diretto – forse già decisivo – a Bergamo è in arrivo nella 36ª giornata.

La classifica di Serie A dopo il quinto posto valido per la prossima Champions League

INSEGUITRICI – Non cambia nemmeno la situazione al di là della zona Champions League. La Lazio (53) di Igor Tudor si conferma settima. Chiude il pacchetto europeo il Napoli (51) di Francesco Calzona che, dall’ottavo posto, abbandona aritmeticamente il sogno Champions League in virtù dello scontro diretto Atalanta-Roma che renderà irragiungibile il quinto posto. Paradossalmente non ancora esclusa la Fiorentina (50) di Vincenzo Italiano che, dovendo recuperare la trasferta di Bergamo, seppur nona può spingersi fino a quota 62 ma solo sperando nell’autolesionismo di Atalanta e Roma. Più facile – ma nemmeno tanto – puntare al piazzamento in Europa League, che al momento si può ottenere raggiugendo la quota minima di 63 punti.

Europa League ed Europa Conference League: chi rischia di “retrocedere” in Italia

EUROPA (CHE NON CONTA) – L’ottavo posto in Serie A al momento vale l’Europa Conference League ma rischia di essere una beffa per chi si piazzerà alle spalle delle prime sette. La quota 70 punti per l’Europa che conta, dopo la 35ª giornata, si è abbassata ulteriormente di un punto. Adesso ne “bastano” 69 per avere la certezza di accedere alla prossima edizione della Champions League. Alla Juventus andrebbe bene una vittoria nelle prossime tre giornate o addirittura altri tre pareggi. Con un’altra favorevole combinazione, legata allo scontro diretto Atalanta-Roma, la qualificazione potrebbe verificarsi addirittura senza altri punti bianconeri. Al Bologna mancano potenzialmente cinque punti, invece. E alla Roma potrebbe servire vincerle tutte… o forse no?

Posti in Champions League a quota 69 punti: la clamorosa situazione in Serie A

CLASSIFICA AVULSA – Esiste anche un’incredibile combinazione per la quale le quattro principali pretendenti per gli ultimi tre posti in Champions League possono chiudere al terzo posto, dietro Inter e Milan, a quota 69 punti. La Juventus da 66 a 69 punti dopo Salernitana (1), Bologna (1) e Monza (1). Il Bologna da 64 a 69 dopo Napoli (1), Juventus (1) e Genoa (3). L’Atalanta da 60 a 69 dopo Roma (0), Lecce (3), Torino (3) e Fiorentina (3) nel recupero. E la Roma da 60 a 69 dopo Atalanta (3), Genoa (3) ed Empoli (3). In questo modo ci sarebbe la classifica avulsa in Serie A tra quattro squadre per tre posti che valgono la Champions League. Incredibile, no? Chissà chi avrà la meglio, mentre Inter e Milan possono già prepararsi in vista della prossima stagione…