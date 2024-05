Marotta e Ausilio confermati all’Inter: la strategia resta questa!

Beppe Marotta e Piero Ausilio resteranno ben saldi nelle proprie posizioni dirigenziali anche in caso di passaggio dell’Inter da Steven Zhang a Oaktree. I due già sanno come orientarsi in presenza di ristrettezze finanziarie.

LO SCENARIO – Beppe Marotta e Piero Ausilio continueranno a svolgere le funzioni dirigenziali che ora ricoprono anche in caso di passaggio proprietario che veda un avvicendamento tra Steven Zhang e il fondo americano Oaktree alla Presidenza dell’Inter. I due dirigenti, infatti, sono visti con estrema stima e considerazione da parte degli statunitensi, grazie all’abilità mostrata negli ultimi anni nel finanziare il mercato mediante il ricorso alle strategie disponibili per investire senza danneggiare la propria situazione finanziaria. Ciò significa che i due continueranno a costituire dei pilastri dell’asse su cui si verrà probabilmente a costituire l’Inter di Oaktree.

Marotta-Ausilio, il duo che sa adattarsi alle difficili contingenze

IL FUTURO – In caso di passaggio a Oaktree, infatti, l’Inter dovrà necessariamente entrare nell’ottica di adoperare una strategia conforme alle indicazioni e ai dettami del fondo. La dirigenza nerazzurra, nelle persone di Beppe Marotta e Piero Ausilio, dovrà perseguire una politica fondata sul “finanziamento tramite cessioni”, ricorrendo alle cessioni per poter intervenire sul mercato nella misura ritenuta consona per completare la squadra in linea con le indicazioni di Simone Inzaghi. Come i dirigenti italiani hanno dimostrato nel corso delle ultime finestre di calciomercato, abituarsi alle difficili contingenze è una pratica complessa ma ben in linea con le competenze e le capacità mostrate dai due.