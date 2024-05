Pavard: «La celebrazione dello Scudetto incredibile. Mai vista così»

Benjamin Pavard è stato ospite di un’intervista assieme ad Adil Rami, ex Milan, per TéléFoot. Il giocatore dell’Inter ha raccontato la festa per le strade di Milano.

FESTA – Ormai sono passate più di due settimane dalla festa in autobus dell’Inter di Simone Inzaghi. Quel giorno è rimasto impresso nelle menti dei giocatori, ma anche dei tifosi che hanno tinto di nero e blu l’intera città di Milano. Piazza Duomo si è trasformata in un canto, in un inno alla grandezza della squadra in questa stagione. Benjamin Pavard ha ricordato così quelle ore così belle: «La celebrazione dello Scudetto è stata qualcosa di incredibile, che non ho mai visto. Dall’autobus è stato fantastico. Io avevo i miei genitori, tutto è stato veloce e li ho visti. Ho visto le lacrime agli occhi e questo mi ha emozionato molto. Loro hanno fatto tanti sacrifici, tutto quello che è successo mi ha dato tante emozioni»