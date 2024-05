Sassuolo-Cagliari per la salvezza, Oristanio? Le formazioni ufficiali

Alle ore 12.30 c’è la sfida salvezza tanto attesa tra Sassuolo e Cagliari al Mapei Stadium. Gaetano Oristanio può essere protagonista, Claudio Ranieri continua però con le stesse scelte. Le formazioni ufficiali.

FORMAZIONI – Sassuolo–Cagliari si gioca alle ore 12.30. La sfida salvezza che può dare a Claudio Ranieri la gioia di rimanere in Serie A con una giornata d’anticipo. Le trasferte ai sardi non vanno proprio bene, solo una vittoria nei diciotto precedenti di questa stagione. Oggi però i tre punti permetterebbero di raggiungere l’obiettivo grande. L’Inter guarda attenta, perché tra le fila dei rosso-blu c’è anche il giovane in prestito Gaetano Oristanio. Il trequartista non partirà però da titolare, sarà chiamato in causa probabilmente a partita in corso come accaduto spesso quest’anno. Al suo posto ci sarà Gianluca Gaetano. Di seguito le formazioni ufficiali:

Sassuolo (3-5-2): Consigli; Ferrari, Erlic, Tressoldi; Missori, Henrique, Racic, Thorstvedt, Doig; Lauriente, Pinamonti.

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Nandez, Sulemana, Deiola; Gaetano; Shomurodov, Lapadula.