Inter-Lazio, manca poco all’ultimo tutto esaurito a San Siro! Poi la festa

Una festa che non finisce mai. In un San Siro ancora una volta tutto esaurito, i tifosi interisti si preparano a celebrare il trionfo dello scudetto e salutare la squadra.

SOLD OUT – Una festa che sembra non voler finire mai. In un Meazza ancora una volta tutto esaurito, i tifosi interisti si preparano a celebrare il trionfo dello scudetto numero venti al San Siro. È difficile immaginare qualcuno che non voglia partecipare a questa grande celebrazione, soprattutto considerando la dedizione del pubblico nerazzurro, sempre presente anche nei momenti più difficili.

SAN SIRO, I TIFOSI RINGRAZIANO CON UN ALTRO SOLD OUT

ULTIMO ATTO – Dopo la gioia immediata seguita alla vittoria nel derby al San Siro, con festeggiamenti sia sul campo che per le strade, e una parata di otto ore che ha attraversato le vie cittadine culminando in una folla oceanica in Piazza Duomo, l’ultimo atto di questa esultanza nerazzurra si terrà domenica pomeriggio alle 18.00 a San Siro. Per l’evento Inter-Lazio, infatti, sono arrivate oltre 200.000 richieste di biglietti, dimostrando ancora una volta la passione incontenibile dei tifosi.

RECORD – Il fulcro dell’evento non sarà tanto la partita stessa, che ha un’importanza relativa per la squadra di Inzaghi se non per l’opportunità di raggiungere 98 punti e superare il record di 97 punti stabilito nel 2006/07, quanto la cerimonia di consegna del trofeo tricolore. Il capitano Lautaro Martinez sarà il primo ad alzare il trofeo, seguito da tutti i compagni di squadra, in una celebrazione che promette di essere memorabile.

FESTEGGIAMENTI – Per rendere la festa ancora più speciale, è stato organizzato un concerto che vedrà la partecipazione di molti volti noti del mondo musicale, tutti tifosi interisti. Tra questi, Luciano Ligabue offrirà una speciale performance di “Urlando contro il cielo”, un brano storico del rocker emiliano che è diventato un inno per i tifosi nerazzurri, spesso suonato allo stadio in concomitanza con i gol dell’Inter.