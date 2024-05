VIDEO – Zhang-Inter ai titoli di coda! | Inter-News Web TV

Mentre l’Inter si prepara a festeggiare il ventesimo scudetto con l’ultima a San Siro contro la Lazio, il presidente Steven Zhang con alcune tempistiche abbastanza discutibili, pubblica un comunicato per “chiarire” la situazione societaria. Nell’ultimo video pubblicato sulla Web TV di Inter-News.it, il nostro Emanuele Rossi ha fatto il punto della situazione.

TITOLI DI CODA – Cosa lascia Steven Zhang all’Inter? È stato un sabato particolarmente movimentato in casa Inter, soprattutto dopo il comunicato del presidente riguardo il futuro societario del club. C’è un chiaro tentativo di tirare i remi in barca per Steven Zhang che cerca di scaricare le colpe verso i creditori Oaktree. Sembrava ormai tutto fatto con Pimco per quanto riguarda il nuovo finanziamento, con l’obiettivo di ripagare, appunto, Oaktree, e avere più tempo a disposizione per trovare col tempo, nuovi proprietari. Il nuovo accordo con Pimco non è stato raggiunto e la data di scadenza per ripagare il finanziamento a Oaktree è ormai alle porte. La strada ormai è ben delineata con l’addio di Suning e l’inserimento del nuovo fondo che di fatto, diventerà il nuovo proprietario del club. Di questo ne parla il nostro Emanuele Rossi, nel video appena pubblicato su Inter-News Web TV.

INTER-NEWS WEB TV – ECCO COME SEGUIRCI

SEGUICI OVUNQUE – Oltre alla nostra WEB TV e al video di oggi riguardante Buongiorno e la situazione della difesa dell’Inter, puoi seguirci anche in tutti i canali social. Sei interessato a 360° al mondo nerazzurro? Vuoi supportarci? Allora non perdere nessuna edizione del TG Inter-News e nessun video in diretta sul nostro canale YouTube ma non solo. Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), seguici sul sito (scopri qui come fare per collaborare con noi!), sull’app (scaricala qui gratuitamente!) ma anche su tutti i canali social della nostra testata giornalistica. Ci trovi su Facebook (segui la pagina), Instagram (segui la pagina) e Twitter (segui l’account), oltre che su Telegram (iscriviti al canale).