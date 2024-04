Milan, gli ultras esplodono: «Finale disastroso! Pazienza finita»

La sconfitta nel derby con tanto di matematica scudetto in favore dell’Inter, non avrà fatto di certo piacere ai tifosi del Milan. In più anche l’eliminazione dall’Europa League. Tutto questo ha fatto letteralmente esplodere la tifoseria della Curva Sud che ha mandato un comunicato alla squadra e al club rossonero.

PAZIENZA FINITA – Il Milan perde il sesto derby consecutivo contro l’Inter che nella stessa partita si laurea ufficialmente Campione d’Italia. Nella stessa settimana anche l’eliminazione dall’Europa League contro la Roma, i tifosi della Curva Sud rossonera non ci stanno: “La stagione volge al termine e la mediocrità che l’ha contraddistinta per quasi tutta la durata, ha lasciato spazio ad un finale funesto e disastroso. Come se non bastasse, è stato amplificato ancor di più dalle scellerate dichiarazioni di qualche dirigente nonché dalle voci relative al nome del futuro allenatore che ci fanno capire ancora una volta di più come l’ambizione di rivivere i tempi che furono, non sia prerogativa primaria di questa società. Non si può pensare di avere un progetto vincente se, ormai quasi a maggio, non si sappia ancora chi sarà il nuovo allenatore. Di conseguenza diventa difficile allestire sul mercato una squadra compatibile alle esigenze del nuovo mister. All’interno della società regna il caos più totale tra silenzi assordanti, strategie comunicative a dir poco imbarazzanti e poca chiarezza dei ruoli”.