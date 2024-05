Skriniar guarda solo. Le formazioni ufficiali di PSG-Borussia Dortmund

Alle ore 21 c’è la prima partita di ritorno delle semifinali di Champions League tra PSG e Borussia Dortmund. Si parte dall’1-0 per i tedeschi, nessuna sorpresa per Milan Skriniar.

FLOP – In PSG–Borussia Dortmund si parte dall’1-0 per i tedeschi maturato nella partita d’andata in Germania con il gol di Niklas Fullkrug. I francesi sono stati sfortunati, colpendo due pali con Kylian Mbappé e Achraf Hakimi. Uno dei protagonisti, o meglio uno che dovrebbe essere tra i protagonisti ma non c’è, è l’ex Inter Milan Skriniar. Il difensore sta giocando pochissimo e con il tempo lo spazio per lui sta diminuendo sempre di più. Lucas Hernandez, fratello di Theo del Milan, si è rotto il crociato e rimarrà fuori fino all’anno prossimo. Nonostante il problema del difensore centrale la vecchia conoscenza nerazzurra non cambia posto. Sarà un piacevole spettatore non pagante di PSG-Borussia Dortmund, così come gli è capitato nella gara d’andata. Luis Enrique sorprende tutti e gli preferisce nuovamente Beraldo. Ecco le formazioni ufficiali del match di questa sera al Parco dei Principi di Parigi.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz; Dembele, Ramos, Mbappé.

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Can, Sabitzer; Sancho, Brandt, Adeyemi; Fullkrug.