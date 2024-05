Globe Soccer Awards 2024, non vince Lautaro Martinez. Un altro

Questa sera in Costa Smeralda è stato premiato il miglior giocatore dell’anno al Globe Soccer Awards 2024. Lautaro Martinez era tra i candidati, ma non ha vinto. Un altro.

PREMIO – Lautaro Martinez era tra i candidati per il premio di miglior giocatore dell’anno votato dal Globe Soccer Awards Europe 2024. La cerimonia si è svolta in Costa Smeralda, sono stati tantissimi gli ospiti italiani protagonisti. Da Gianluigi Buffon a Luciano Spalletti, è stata premiata anche l’Atalanta per la stagione gloriosa. L’argentino dell’Inter conclude la serata però senza nessun trofeo, strano tra l’altro per la sua carriera. A vincere il premio di ‘Best Player of the Year‘ è l’attaccante del Paris-Saint-Germain è Kylian Mbappé, che a breve giocherà per il Real Madrid.

STATISTICHE – A Lautaro Martinez non bastano i 24 gol in Serie A e la terza stagione consecutiva da più di 20 reti con la maglia dell’Inter per vincere al Globe Soccer Awards 2024. Mbappé viene premiato per esser stato capocannoniere indiscusso della Ligue 1, aver vinto il campionato e anche la Coppa di Francia. In Champions League è stato meno fortunato, uscendo in semifinale contro il Borussia Dortmund. Tra i possibili vincitori del premio c’erano anche altri attaccanti top al mondo, come Harry Kane del Bayern Monaco e non solo.