Calciomercato Inter, da prestiti situazioni da definire: obiettivo tesoretto

Il calciomercato dell’Inter continua a essere molto attivo, con la definizione delle strategie della nuova proprietà Oaktree in vista del prossimo anno. Per quanto riguarda le uscite, attenzione ai vari giocatori in prestito, con i quali puntare a un tesoretto da reinvestire sul mercato.

TESORETTO – L’obiettivo principale del calciomercato per l’Inter, lo sappiamo, è mantenere la competitività della rosa senza trascurare la sostenibilità economica. Un mercato, di base, a saldo zero, evitando che le uscite vadano a superare le entrate. Allo stesso tempo si cercherà di evitare la cessione di big e titolarissimi, per mantenere l’ossatura della squadra che nelle ultime stagioni è riuscita a conquistare una finale di UEFA Champions League e il ventesimo scudetto della storia del club, quello che vale la seconda stella. Ecco perché un occhio di riguardo sarà rivolto verso i giovani talenti della squadra, specialmente quelli che hanno giocato in prestito in questa stagione.

Calciomercato Inter, i talenti in prestito da poter piazzare

VALUTAZIONI IN CORSO – Tra i nomi più interessanti per le uscite nel calciomercato dell’Inter figurano di certo Valentin Carboni, Filip Stankovic e Sebastiano Esposito. L’argentino è sicuramente il nome più di talento tra i giovani dell’Inter, tanto che ha anche ricevuto la chiamata di Lionel Scaloni per i preconvocati della prossima Copa America con l’Argentina campione in carica. La sua stagione al Monza è stata la prima, di fatto, esperienza importante nel calcio dei grandi. 31 presenze, 2 gol e 4 assist per lui. Per Stankovic ed Esposito la situazione è diversa: protagonisti con la Sampdoria, non sono riusciti a riportare i blucerchiati in massima serie. Specialmente per l’attaccante è stata una stagione non facilissima, visti anche i frequenti problemi fisici che ne hanno minato le prestazioni. Occhio, però, alle mosse della società ligure, che potrebbe puntare ancora su di loro anche il prossimo anno.

DALL’ESTERO – Nomi importanti per il calciomercato dell’Inter sono anche quelli di giocatori impegnati all’estero, due su tutti Martin Satriano e Lucien Agoumé. Il primo protagonista con il Brest, che ha centrato una storica qualificazione in UEFA Champions League grazie all’ottima annata disputata in Ligue 1, e che potrebbe vedere il suo futuro in Spagna (con il Betis Siviglia maggiormente interessato), ma anche essere riscattato dal prestito proprio grazie agli introiti che il club francese incasserà dalla qualificazione. Per il secondo l’esperienza da gennaio al Siviglia si è rivelata ben positiva, diventando un pilastro del centrocampo. Anche se al momento, stando all’entourage del giocatore, non è ancora stato affrontato il suo discorso sul futuro tra i due club.

ALTRI NOMI – Restano poi nomi “secondari”, come quello di Mattia Zanotti – di cui si parla molto bene anche dopo la sua esperienza nel campionato svizzero – così come Eddie Salcedo, prestato al Lecco, Franco Carboni, retrocesso in Serie C nel playout tra Ternana e Bari, ma anche di Francesco Pio Esposito, protagonista invece della salvezza con lo Spezia. Tutti nomi che per il calciomercato in uscita dell’Inter possono rivelarsi importanti. Tra ulteriori prestiti e, perché no, qualche cessione che possa finanziare i nuovi colpi per la rosa di Simone Inzaghi.