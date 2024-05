Inzaghi tratta il rinnovo, altre sono senza allenatore. Le differenze

Simone Inzaghi sta trattando il rinnovo di contratto con l’Inter, come sta accadendo a Lautaro Martinez e Nicolò Barella. C’è una piccola grande differenza perciò rispetto alle altre squadre.

SICUREZZA – Simone Inzaghi è certo del suo posto e sta già trattando il suo rinnovo di contratto. Adesso guadagna 5.5 milioni di euro esclusi bonus e probabilmente la società gli riconoscerà un salto in avanti. Ovviamente la vittoria dello Scudetto incide sul giudizio del piacentino, che ha conquistato ancor di più la fiducia dell’ambiente e della dirigenza. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio sono sicuri della scelta e di voler premiare Inzaghi, che scade nel 2025. Il prolungamento sarà fino al 2027, ciò porta a sottolineare una differenza tra l’Inter ed altre.

Inzaghi al sicuro, gli altri no!

DIFFERENZE – Se Inzaghi sta costruendo il suo futuro all’Inter progettando i prossimi tre anni, c’è invece da altre parti chi ancora non conosce il proprio allenatore. Basta spostarsi di pochi chilometri da Appiano Gentile, precisamente a casa Milan dove è arrivato il saluto di Stefano Pioli ma non il nome del suo successore. I tifosi hanno protestato per il nome di Jules Lopetegui, ora inveiscono per Paulo Fonseca. I rossoneri non sono però gli unici non contenti al 100%, sarà rivoluzione anche per la Juventus che aspetta solo il sì definitivo per la firma di Thiago Motta. A Napoli si freme per Antonio Conte, non ricordando forse le sue ultime esperienze. Gli unici in Italia tra le big ad avere certezze perciò sono i nerazzurri, che si affidano completamente nelle mani, ma soprattutto alla mente di mister Simone Inzaghi.