Mkhitaryan chiama l’Inter: festa scudetto, poi si pensa al futuro

Henrikh Mkhitaryan vuole continuare a fare la differenza in Italia e in Europa. Adesso si gode lo scudetto con l’Inter e immagina il suo futuro nel vecchio continente.

PRESENTE – Se da un lato l’Inter e Simone Inzaghi non possono fare a meno di Henrikh Mkhitaryan, lo stesso centrocampista armeno non può fare a meno dell’Inter e del calcio europeo. Il 35enne, arrivato in sordina a Milano come sostituto e col rischio di giocare il finale di carriera in panchina, nel corso delle settimane si è preso il suo posto da titolare con assoluta facilità. Adesso tutto il centrocampo dell’Inter passa dai suoi piedi. La voglia di restare in Europa l’ha spiegata lui stesso in una lunga intervista rilasciata a ARM Tv.

Mkhitaryan guarda al presente e al futuro: tra Inter ed Europa

ATTENZIONE – Il centrocampista dell’Inter è stato sicuramente uno dei leader indiscussi di questa cavalcata memorabile che ha portato l’Inter alla vittoria del ventesimo scudetto. L’armeno è stato bravo a gestire le energie nonostante le tante presenze tra Serie A e Champions League. Un lavoro fatto ad hoc su di lui dallo staff di Simone Inzaghi. Proprio grazie a questa maturità, il giocatore è stato quasi sempre a disposizione di Inzaghi. E lo sarà anche a partire dalla prossima stagione.

FUTURO – Henrikh Mkhitaryan ha spiegato come il suo interesse prioritario è quello di restare all’Inter almeno fino al prossimo 2026, anno di scadenza. Dall’estate prossima invece, si proverà a lavorare al rinnovo di contratto. L’idea è quella di continuare insieme e magari chiudere la carriera proprio all’Inter dove ha vissuto una seconda giovinezza. Lo stesso Mkhitaryan ha fatto capire che l’El Dorado dell’Arabia Saudita non sarà mai di suo gradimento.