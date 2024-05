Di Lorenzo all’Inter, colpo giusto o no? La grana sul ruolo

Giovanni Di Lorenzo vuole assolutamente lasciare il Napoli, l’agente è stato più chiaro. L’Inter lo segue e potrebbe piazzare il colpo, ma c’è un problema relativo al ruolo.

ACQUISTO – Giovanni Di Lorenzo è senza dubbio uno dei nomi più interessanti sul mercato da poche ore. Il suo agente Mario Giuffredi ha segnalato la poca fiducia dell’ambiente Napoli nei confronti del neo-capitano del club partenopeo, che non si sente al sicuro. Anche il presidente Aurelio De Laurentiis è tra gli indiziati per il malcontento del calciatore, il quale non sembra proprio a suo agio tra gli ormai ex campioni d’Italia. Per tale motivo l’Inter è dietro la porta, anche se c’è da sottolineare un problema importante.

Di Lorenzo può fare l’esterno all’Inter?

RUOLO – Il problema riguarda principalmente il fatto che Di Lorenzo sia un terzino destro naturale, non un esterno del 3-5-2. Luciano Spalletti qualche indizio lo ha dato nelle ultime amichevoli dell’Italia di marzo: con il Venezuela il giocatore è stato utilizzato da terzo di difesa. Solo con l’Ecuador Di Lorenzo è stato inserito sulla fascia per sostituire Raoul Bellanova a partita in corso. La domanda che ci si deve porre perciò è: ‘Di Lorenzo può giocare esterno‘? Le sue 310 partite in carriera da terzino dicono di no, l’Inter ha bisogno estremo di coprire quel ruolo in caso di addio di Denzel Dumfries. Non è da dimenticare infatti la situazione dell’olandese, che ancora deve rinnovare il contratto in scadenza nel 2025.