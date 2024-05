Milan, né Lopetegui né Conte: ma si pensa ad un altro ex dell’Inter!

Il Milan continua la sua ricerca per il prossimo allenatore. Non sarà Julen Lopetegui e né l’ex Inter Antonio Conte. Ora tra i sondati, c’è un altro ex nerazzurro.

CACCIA − Il Milan lascerà andare Stefano Pioli a fine stagione, ma resta da capire chi sarà l’allenatore della prossima stagione. Con ogni probabilità non sarà Julen Lopetegui, che adesso ad un passo dalla Premier League. Difficile anche l’arrivo di Antonio Conte, che potrebbe ritornare nuovamente al Chelsea. Il Milan continua la caccia e come riferisce Gianluca Di Marzio, tra i sondati c’è un altro ex dell’Inter: ovvero Sergio Conceicao. L’allenatore del Porto, ex giocatore dell’Inter dal 2001 al 2003, potrebbe lasciare i Dragoes dopo la nomina a nuovo presidente del club di Villas Boas. Conceicao, infatti, aveva appoggiato quello di Pinto da Costa, ma adesso il nuovo asset potrebbe cambiare le carte in tavola.