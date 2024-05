Analisi tattica Sassuolo-Inter (1-0): Scudetto significa vacanza per tanti

Analisi tattica di Sassuolo-Inter, terminata 1-0 per la squadra di Ballardini. Le seconde linee nerazzurre vanno sotto già nel primo tempo e poi non riescono più a reagire. Rimonta fallita. Di seguito la breve analisi tattica, a caldo, della partita giocata dall’Inter di Inzaghi in Serie A

PREPARAZIONE – Come ampiamente previsto, Simone Inzaghi si gioca la carta “rotazioni” e sfida il Sassuolo senza almeno metà delle sue stelle. Scelta comprensibile per dare spazio anche alle seconde linee ma fin troppo limitante in una partita così sentita dai padroni di casa. In palio tre punti che potrebbero essere fondamentali per la lotta salvezza. L’approccio dell’Inter è proprio quello di una squadra in vacanza. Poca energia, tanti errori. Il gol di Armand Laurienté al 20′ nasce da una distrazione sulla destra nerazzurra. Non c’è tutta questa voglia di riprendere la partita. E non c’è nemmeno la sorte a favore, visto che nel recupero Lautaro Martinez vede annullarsi il pareggio dal VAR per fuorigioco. Gli schemi inzaghiani per una volta vanno in ferie. Coppie poco affiatate e geometrie rivedibili. Il primo tempo di Sassuolo-Inter si chiude sullo 0-1: in campo non c’è la squadra campione d’Italia. C’è solo quella che vuole provare a salvarsi.

Analisi tattica Sassuolo-Inter: le mosse di Inzaghi

LETTURA – Nessuna modifica nell’intervallo e nemmeno nella ripresa, finché non diventa necessario cambiare marcia. Dopo un quarto d’ora di nulla, al 60′ Inzaghi cambia uomini e sistema di gioco. Si passa al 3-4-1-2 con Alexis Sanchez a supporto delle due punte. Un assetto che viene reso ancora più offensivo al 70′, aggiungendo anche Tajon Buchanan sulla fascia sinistra dopo Juan Cuadrado a destra. A 15′ dalla fine c’è spazio perfino per Davy Klaassen, così l’Inter può chiudere con in campo solo un difensore puro, due terzini, due centrocampisti, due ali e tre attaccanti ma senza concludere nulla. Nonostante i tentativi sia di Cuadrado sia di Buchanan, che risultano essere i nerazzurri più pericolosi palla al piede. Qualche dribbling, qualche cross, ma di tiri in porta nemmeno l’ombra. Peccato. Il triplice fischio finale dà qualche speranza salvezza ai padroni di casa ma non cambia la storia in vetta: Sassuolo-Inter finisce 1-0. Al di là delle abbondanti rotazioni di Inzaghi, la modalità vacanza post-festa non aiuta molto.

