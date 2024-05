VIDEO – Monza-Lazio 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Monza-Lazio, anticipo della trentacinquesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’U-Power Stadium.



LANCIO MANCATO – Monza-Lazio 2-2 nell’anticipo della trentacinquesima giornata di Serie A. La Lazio vede sfumare all’ultimo la possibilità di rilanciarsi clamorosamente nella lotta per andare in Champions League. Un gran tiro di Daichi Kamada all’11’ dal limite è deviato da Michele Di Gregorio sulla traversa, ma Ciro Immobile va sulla ribattuta e interrompe il suo lungo digiuno con lo 0-1. Il Monza pensa di pareggiare al 23′, grande giocata di Andrea Colpani e colpo di testa a botta sicura di Valentin Carboni a lato. Stesso discorso al 39′ con l’inserimento di Warren Bondo che non trova la porta. Quando lo fa Matteo Pessina al 73′ si oppone Christos Mandas, segna Milan Djuric sulla respinta ma serve il VAR per convalidarlo perché l’assistente aveva dato fuorigioco. Un’oscenità in costruzione dal basso di Giulio Donati regala palla a Matias Vecino, che ringrazia e fa gol all’83’. Ma la Lazio non prende i tre punti, perché nel secondo dei cinque minuti di recupero Pessina crossa e Djuric con un’incornata firma il 2-2.

MONZA-LAZIO – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Monza-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.