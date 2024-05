Ravezzani: «Inter fallita, cuori accesi! Ma fatevi una domanda»

Fabio Ravezzani torna sulle questioni societarie ed economiche che tengono banco in casa Inter, soprattutto per quanto riguarda le valutazioni di Oaktree e il prestito concesso alla famiglia Zhang, tra poco in scadenza.

SITUAZIONE – Tra Oaktree e Pimco, resta ancora da definire il futuro prossimo dell’Inter. Steven Zhang è al lavoro per matenere il controllo sulla società anche dopo la scadenza del prestito con il fondo americano. Una questione che, naturalmente, tiene banco, per capire la strada sulla quale continuerà la società nerazzurra, che già negli ultimi tempi sta proseguendo su un percorso di risanamento dei costi, unitamente ai grandi risultati sul campo (non ultimo lo scudetto della seconda stella). Nonostante le tante, troppe parole di chi – piuttosto che fare il tifoso (o il giornalista) – preferisce fare il ragioniere. Spesso senza sapere di cosa stia parlando.

Inter, Zhang e Oaktree: il commento di Fabio Ravezzani

NARRAZIONE – Di questo ha parlato anche Fabio Ravezzani, che tira (metaforicamente) le orecchie a chi, tra il serio e il faceto, parla di una società – l’Inter – in fallimento. Il direttore di TeleLombardia ha le idee ben chiare in merito. E, seppur in passato abbia spesso sollevato perplessità sulla situazione, non ha dubbi sulla solidità del club, come ribadisce attraverso il suo profilo Twitter: “Capisco che la narrazione di un’Inter tecnicamente accenda molti cuori. Ma davvero qualcuno credeva che un gigante come Oaktree finanziasse un’azienda senza garanzie pre e post, rischiando stoltamente il suo capitale?“. Insomma, una domanda che forse in molti non vogliono porsi. Proprio per non rovinare quella narrazione che cita Ravezzani.