Zhang, accordo con Pimco? Oaktree propone una soluzione ‘ponte’ – TS

La volontà chiara di Steven Zhang è quella di proseguire nella sua avventura da presidente dell’Inter. Secondo quanto ribadito da Tuttosport, c’è già un accordo con il fondo Pimco per ripagare il prestito di Oaktree, anche se il fondo californiano ha offerto una soluzione “ponte”.

ACCORDO TRIENNALE – Mancano poco più di due settimane alla verità: Steven Zhang rifinanzierà Oaktree con un nuovo prestito da circa 400 milioni con scadenza 2027 ottenuto da Pimco, oppure resterà legato a Oaktree? Questa sezione opzione non va assolutamente scartata. L’opzione Pimco rimane comunque quella preferita da Zhang, perché chiuderebbe il capitolo Oaktree e gli permetterebbe di continuare a gestire l’Inter con un centinaio di milioni in cassa. Vero che ci sarebbe già un accordo con Pimco per il prestito da 400 milioni per rifinanziare Oaktree, ma il fondo californiano avrebbe proposto anche una soluzione cosiddetta “ponte”.

Oaktree rivaluta la possibilità di prolungare il finanziamento a Zhang

SOLUZIONE PONTE – Gli studi legali di Oaktree starebbero lavorando prolungare ancora di un anno l’accordo in essere. Il famoso riscadenzamento che era già apparsa come una possibile soluzione “ponte” nei mesi scorsi. Oaktree, infatti , non è mai stato interessato a raccogliere le quote di Suning per gestire l’Inter, a differenza, per esempio, di quanto fatto da Elliott col Milan. Oaktree sarebbe dunque disponibile a offrire del tempo in più a Zhang. Tempo evidentemente necessario per trovare un acquirente, più che un modo per rimborsare direttamente il debito.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini