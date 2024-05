Inter, come li hai ridotti? I genoani sfottono il Milan: Suma delira!

Il Milan dopo l’umiliazione nel derby contro l’Inter con tanto di scudetto sbattuto in faccia, ieri ha pareggiato col Genoa. I tifosi genoani hanno fatto partire pure un coro sfottò. Suma non gradisce.

RIDOTTI AI DELIRI − Clima surreale ieri al Meazza durante Milan-Genoa, match pareggiato 3-3. La squadra di Stefano Pioli è riuscita a rimontare ben due volte, ma alla fine ha pareggiato la partita. A fare da sfondo un San Siro in protesta contro la sua stessa squadra, tant’è che la Curva Sud ha scioperato non incitando la squadra, ma ha appeso degli striscioni contro la società. Verso fine gara, anche l’uscita anzitempo dallo stadio con tutto il settore completamente vuoto. I tifosi del Genoa si sono resi protagonisti, facendo da padroni a San Siro. Infatti, dopo il 3-2 subito, i genoani non si sono demoralizzati e anzi hanno iniziato a cantare: “Vincerete, vincerete il tricolor“. Un coro sfottò contro il Milan, che lunedì 22 aprile si è fatto sbattere lo scudetto in faccia dai cugini dell’Inter. Mario Suma, direttore e telecronista ufficiale del Milan, scocciato ha risposto così: «La curva del Genoa sfotte un po’, non lo vinceremo noi, non lo vinceranno loro, è stato già vinto. Forse loro andranno in Champions League. Quando segna il Genoa esulta, potremmo esultare anche noi. Sul 3-2 cantano vincerete il tricolore, non lo vinceremo il tricolore, ma intano siamo 3-2». Un Diavolo ridotto ai deliri più totali, l’unico desiderio è che la stagione finisca al più presto. Sfottò da chiunque.