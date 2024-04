Dimarco, niente allenamento e Inter-Torino: le condizioni – Sky

Federico Dimarco non si è allenato quest’oggi e, pertanto, non sarà in campo per Inter-Torino di domani. L’aggiornamento dell’ultima ora arriva da Matteo Barzaghi di Sky Sport.

AFFATICAMENTO – Niente Inter-Torino per Federico Dimarco. L’esterno sinistro nerazzurro infatti non ha disputato l’allenamento di oggi. Il motivo? Affaticamento al polpaccio destro. In ogni caso domani sarà in panchina – più che altro per godersi l’atmosfera di festa di San Siro e la parata successiva – ma non sarà utilizzato da Simone Inzaghi. Scontata a questo punto la scelta di Carlos Augusto a sinistra, mentre per il numero 32 arriveranno controlli più specifici nei prossimi giorni.

Inter-Torino senza Federico Dimarco: come cambiano le scelte di Inzaghi

SCELTE DI FORMAZIONE – A questo punto, senza Federico Dimarco, come anticipato prima la scelta per la fascia sinistra di Inter-Torino cadrà proprio su Carlos Augusto. A maggior ragione, quindi, ci sarà spazio anche per Tajon Buchanan, che sicuramente entrerà in campo – nel caso non parta dal primo minuto, come probabile che sia – o a destra per Matteo Darmian, o a sinistra per il brasiliano. Una situazione, quella delle fasce, aggravata anche dall’assenza di Denzel Dumfries dopo il cartellino rosso rimediato nel derby vinto per 1-2 contro il Milan.

PROBABILE UNDICI – Questo il possibile undici di Simone Inzaghi per Inter-Torino, anche alla luce dell’assenza di Federico Dimarco: Sommer; Bastoni, de Vrij, Pavard; Carlos Augusto, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Darmian; Arnautovic, Lautaro Martinez.