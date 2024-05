Thuram, c’è la fila! Con una big in testa. Inter, che fai? Un rischio – SM

Per l’Inter la stagione sul campo non è ancora finita, ma quella sul mercato sembra già iniziata col corteggiamento delle big europee a Thuram. La dirigenza nerazzurra, però, deve considerare ogni rischio.

PRIMI RUMORS – Mentre Simone Inzaghi è impegnato con la preparazione di Frosinone-Inter, in campo alle ore 20.45 di questa sera, i rumors di mercato continuano a riconcorrersi. Nonostante, infatti, manchi ancora del tempo all’inizio della finestra estiva delle trattative, non mancano le suggestioni legate alla rosa nerazzurra, sia per quanto riguarda le entrate che per le uscite. Proprio su quest’ultimo punto, il nome più quotato nelle ultime settimane per un eventuale sacrificio della dirigenza di Viale della Liberazione è quello di Marcus Thuram. E il motivo è chiaro.

Thuram, quanti corteggiatori. L’Inter ha molto da valutare!

LISTA – La stagione all’Inter di Marcus Thuram è stata sorprendente, soprattutto se si considera che è stata la prima nel campionato di Serie A. Molti club, anche di fama europea, hanno messo gli occhi sul figlio d’arte attualmente a Milano e non sembrano disposti a lasciarselo scappare. In cima alla lista, nella quale ci sono anche squadre top inglese, c’è il Paris Saint-Germain, alla ricerca di un attaccante e particolarmente interessata a quello dell’Inter. Così tanto interessata da poter spingersi anche al massimo a livello di cifre per ottenere Thuram

RISCHIO – L’intenzione di questi club, fra cui appunto il Paris Saint-Germain, sarebbe quella di arrivare anche a pagare la clausola rescissoria da 85 milioni di euro pur di far spostare dall’Inter Marcus Thuram. Ciò comporterebbe per la proprietà nerazzurra un incasso da capogiro e una plusvalenza importante, considerando che il francese è arrivato a parametro zero la scorsa estate. E sappiamo bene che Giuseppe Marotta e Piero Ausilio ci hanno spesso abituati a colpi di mercato – e di teatro – del genere. Bisognerebbe, però, considerare una conseguenza importante per la dirigenza nerazzurra. Cedendo Thuram, infatti, l’Inter dovrebbe ricercare un altro attaccante all’altezza del francese. Con tutte le difficoltà del caso, considerando le difficoltà nell’individuare sul mercato un profilo offensivo adeguato e congruo al prezzo al giorno d’oggi.

Fonte: Sportmediaset – Marco Barzaghi