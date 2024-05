Barella sgasa verso il rinnovo con l’Inter! E quei dettagli non banali

Nicolò Barella pronto a diventare una bandiera dell’Inter. Il centrocampista sardo al termine della stagione metterà nero su bianco il suo rinnovo di contratto.

GRANDI PASSI − Sono in pochi ad amare l’Inter come Nicolò Barella. Il centrocampista sardo, che quest’anno ha festeggiato il suo secondo scudetto con la maglia della Beneamata, è pronto a giurare ancora amore e fedeltà nei confronti dei colori nerazzurri. Al termine della stagione, dopo che Zhang risolverà la questione Oaktree, Piero Ausilio e Beppe Marotta definiranno il futuro dell’ex Cagliari. Barella dovrebbe firmare un contratto quinquennale fino al 2029 con stipendio che passerà dagli attuali 4,5 netti a 6.5. Insomma, dopo Lautaro Martinez, anch’egli al lavoro per restare a lungo all’Inter, diventerà il giocatore più pagato della rosa nerazzurra e soprattutto uno dei più pagati del campionato italiano.

Barella, lusso dell’Inter e della Nazionale

MOTORINO − Parlare di bandiera oggi giorno diventa complicato e difficile vista l’imprevedibilità del mercato, ma con Barella si potrebbe fare anche un piccolo strappo alla regola. Identità e senso di appartenenza chiare e definite del campione d’Europa, capopopolo della festa scudetto dell’Inter. Nonostante una stagione di magra dal punto di vista realizzativo (solo due reti), l’apporto di Barella alla causa interista è stato encomiabile e senza mezze misure. Lui il principale motorino del centrocampo di Simone Inzaghi, insieme alla regia di Calhanoglu e all’esperienza di Mkhitaryan. Barella oggi è il miglior interprete del suo ruolo in Italia e uno tra i migliori al mondo: ecco perché l’obiettivo dell’Inter è quello di blindarlo assolutamente. Se dovesse essere confermata quella cifra, diventerà anche il giocatore italiano più pagato della Serie A (superando Federico Chiesa fermo a 5 milioni di euro).

NAZIONALE − La stagione per Barella non finirà con l’Inter perché da giugno partiranno anche gli Europei in Germania. In terra tedesca, l’Italia di Luciano Spalletti sarà chiamata a difendere il titolo iridato vinto nell’estate di tre anni fa. In quell’Europeo in itinere, Barella, peraltro anche in quel caso reduce da uno scudetto vinto, brillò diventando fondamentale per l’allora Italia di Roberto Mancini. Suo, infatti, il gol contro il Belgio ai quarti di finale, poi accompagnato dalla prodezza di Lorenzo Insigne. Euro 2024 si avvicina e l’Italia potrà contare su un Barella ancora scudettato e ancora più forte e incisivo.