Thuram, 85 milioni di difficoltà per l’Inter. La permanenza?

Marcus Thuram ha una clausola rescissoria di 85 milioni di euro all’Inter. In caso di offerta di questo tipo difficile che rimanga in nerazzurro, ecco la situazione.

SITUAZIONE – Marcus Thuram è arrivato a parametro zero la scorsa estate dalla Germania, dal Borussia Moenchengladbach. Solamente la commissione agli agenti ha rappresentato una spesa per il club nerazzurro. L’Inter così può fare plusvalenza con qualsiasi cifra, come già successo con André Onana al Manchester United. La situazione però è differente, perché sostituire eventualmente un attaccante è molto più difficile. Yann Sommer non ha fatto rimpiangere il camerunense per 6 milioni di euro, chi farebbe lo stesso davanti?

PREZZO – L’Inter ha davanti a sé una clausola rescissoria di 85 milioni di euro con cui fare i conti. È veramente difficile rifiutare un’offerta del genere per Thuram, soprattutto pensando al fatto che sarebbe una plusvalenza piena, pienissima. Mandarlo via per una cifra così folle non sarà comunque giudicabile come un errore. Tutto dipenderà da quale sarà l’eventuale sostituto. Ora come ora il francese sta bene a Milano e l’Inter è contenta del francese. L’idea è quella di tenere tutti i protagonisti della seconda stella, lo ha richiesto esplicitamente Simone Inzaghi e la dirigenza vorrebbe accontentarlo. Ci sono però 85 milioni di motivi per cui potrebbe cambiare l’attacco.