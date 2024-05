Dumfries, un futuro da scrivere! Linea dell’Inter chiara: il prezzo

In casa Inter, la situazione di Denzel Dumfries è attualmente uno dei temi più caldi del calciomercato. L’esterno olandese, il cui contratto scadrà a giugno del 2025, rimane in bilico.

IL PUNTO – In casa Inter, la situazione di Denzel Dumfries è attualmente uno dei temi più caldi del calciomercato. L’esterno olandese, il cui contratto scadrà a giugno del 2025, è al centro delle strategie della dirigenza nerazzurra. Giuseppe Marotta, amministratore delegato del club, ha già tracciato una linea chiara: se non si raggiungerà un accordo per il rinnovo, il giocatore verrà messo sul mercato per una cifra intorno ai 25-30 milioni di euro.

Dumfries in bilico: l’Inter valuta e pianifica

LA VALUTAZIONE – Denzel Dumfries è un elemento fondamentale nello scacchiere tattico dell’Inter. Arrivato dal PSV Eindhoven nell’estate del 2021, ha rapidamente conquistato il cuore dei tifosi grazie alla grinta e la fisicità messa in campo in ogni partita. Tuttavia, la dirigenza nerazzurra è ben consapevole della necessità di pianificare a lungo termine e di evitare situazioni in cui giocatori chiave possano lasciare il club a parametro zero. L’obiettivo è ovviamente quello di evitare un Milan Skriniar bis, che lo scorso anno ha lasciato a zero i nerazzurri.

LA STRATEGIA – Marotta ha dimostrato più volte la sua abilità nel gestire le situazioni contrattuali delicate. La decisione di fissare un prezzo per Dumfries, in caso di mancato rinnovo, è una mossa strategica per tutelare gli interessi economici dell’Inter. I 25-30 milioni di euro richiesti rappresentano una cifra ragionevole che riflette il valore del giocatore sul mercato attuale. Questo importo potrebbe attirare l’attenzione di vari club europei in cerca di rinforzi sulla fascia destra.