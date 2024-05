Thuram, Lautaro Martinez e il mercato di mezzo: Inter chiara − Sky

Thuram e Lautaro Martinez la super coppia che l’Inter vuole tenersi stretta, mercato e rinnovo permettendo. Due situazione comunque diverse.

SITUAZIONI DIVERSE − In casa Inter si programma ovviamente il futuro per continuare a vincere ancora. Occhi sull’attacco con la coppia gol Marcus Thuram e Lautaro Martinez, legatissimi al club. Come riferisce Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, bisogna comunque monitorare costantemente il mercato: «Thuram sorpresa, nessuno lo aspettava fosse così deciso. Sul mercato l’Inter deve stare attenta perché ha una clausola rescissoria di 85 milioni di euro. Rispetto a Lautaro Martinez, con cui il discorso sul rinnovo è ben avviato e a meno di clamorose sorprese presto si troverà un accordo definitivo, ad un certo punto l’Inter se qualcuno arrivasse con quella cifra per il francese poi c’è ovviamente il mercato di mezzo e il club non può che valutare la situazione».

Oltre Thuram, Lautaro Martinez e la situazione rinnovo: i tempi con l’Inter

TEMPISTISTICHE − Se nel caso di Thuram, la variabile è il mercato, parlando del rinnovo di Lautaro Martinez, le due parti, l’Inter e il suo entourage, stanno lavorando per trovare un accordo definitivo. Il club nerazzurro aspetta in primis la fine della stagione e soprattutto il post 20 maggio, ossia la data ultima legata alla restituzione del prestito al fondo Oaktree da parte di Steven Zhang. Solamente all’indomani di quella data sarà possibile delineare il futuro dell’Inter anche dal punto di vista del mercato e dei rinnovi.