Frosinone-Inter, prime indiscrezioni su Bisseck: nuovo esperimento?

Yann Bisseck si candida per una maglia da titolare in Frosinone-Inter di domani sera (20-45). Rimane da capire se Simone Inzaghi proverà un nuovo esperimento, o se andrà sul sicuro col tedesco classe 2000.

ANCHE LUI – Alla vigilia di Frosinone-Inter, terzultima partita della Serie A 2023/24 già vinta dai nerazzurri, il nome di Yann Bisseck finisce tra i possibili titolari. Salgono le quotazioni del difensore tedesco, a suo modo tra gli attori non protagonisti dello Scudetto della seconda stella. In primis con il gol decisivo nella difficile trasferta di Bologna, che regala tre punti fondamentali a Simone Inzaghi. E ora proprio l’allenatore potrebbe premiarlo regalandogli minuti importanti in questo finale di stagione. Con vista già sulla prossima, a seconda della collocazione in campo.

DUE OPZIONI – Nelle 14 presenze stagionali in Serie A, Bisseck ha sempre giocato come terzo di destra in difesa. Cambiando già ruolo rispetto agli anni passati, quando all’Aarhus giocava sul lato opposto. E le lunghe leve del numero 31, che lo portano spesso e volentieri a proiettarsi in avanti, ne legittimano a pieno la posizione di partenza defilata. Tuttavia nulla vieta che Bisseck possa essere impiegato anche come centrale puro. Dove il tedesco potrebbe esaltarsi tanto nell’uso del corpo mastodontico (196 cm per 83 kg) quanto nella gestione del pallone (93% di precisione nei passaggi). Vedremo se Frosinone-Inter di domani sarà la prima tappa di questo esperimento, con Inzaghi nei panni dello chef.