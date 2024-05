Frosinone-Inter, pronte 3 pedine per Inzaghi! Ruoterà ancora − Sky

Verso Frosinone-Inter, match che si svolgerà domani sera. Simone Inzaghi ruoterà ancora i suoi giocatori, pronte tre pedine diverse da Reggio Emilia.

TRE PEDINE − Vigilia di Frosinone-Inter, match in programma domani sera al Benito Stirpe. In mattinata, la squadra campione d’Italia ha fatto la sua rifinitura. Matteo Barzaghi, inviato di Sky Sport ad Appiano Gentile, ha fatto il punto sulle possibili scelte di Simone Inzaghi: «Ci saranno delle possibilità per vedere giocatori meno impiegati, la squadra partirà tra un paio d’ore e l’allenamento è stato questa mattina. Da capire le scelte. Yann Bisseck ha fatto bene quando è stato chiamato in causa, come a Bologna, e dunque potrebbe giocare dall’inizio domani sera contro il Frosinone. O lo stesso Marko Arnautovic può avere qualche chance da titolare, visto che ha giocato Alexis Sanchez a Reggio Emilia. Occhio anche alla staffetta tra Thuram e Lautaro Martinez, col francese pronto a prendere il suo posto al centro dell’attacco dopo i 90′ in panchina sabato scorso».

Frosinone-Inter, tre pedine dall’inizio? Mosse indicative

INDICAZIONI − In vista di Frosinone-Inter, arrivano, dunque, delle importanti indicazioni sull’eventuale undici che Inzaghi schiererà domani al Benito Stirpe. I ciociari stanno lottano per non retrocedere, visti i soli due punti di distacco dall’Udinese terzultimo. Come a Reggio Emilia, Inzaghi farà giustamente dei cambi per ruotare la sua squadra, ma l’atteggiamento dovrà essere diverso e più concentrato. La probabile formazione in vista della partita di domani sera:

(3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Arnautovic.