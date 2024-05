Vanni: «LionRock? Avvocati milanisti divertiti! Parte del CdA Inter»

Vanni ha parlato del caso LionRock-Inter, riferendosi anche ad alcuni avvocati milanisti, lanciando una frecciatina. Il giornalista spiega.

ANDARE AVANTI − Franco Vanni, in collegamento su Radio 24 durante la trasmissione ‘Tutti Convocati’, si esprime sul nuovo percorso americano dell’Inter: «C’è un fondo che ben volentieri presta quattrine per farseli restituire con interessi: per l’Inter questo è un bene. Zhang, prima per incompetenza e poi perché non poteva ritornare a Milano, ha delegato molto a Marotta e a tutta la dirigenza. Oaktree li lascerà andare avanti e dal punto di vista economico-finanziario Marotta e Ausilio continueranno sulla stessa linea. Non c’è la necessità di vendere un big».

CASO − Vanni spiega la vicenda legata a LionRock: «Di LionRock funziona così: era veramente socio dell’Inter? Sì, perché tutt’oggi il suo consigliere siede nel CdA nerazzurro; questo consigliere firma ogni sei mesi una semestrale in cui si dice che LionRock abbia il 31% di quote dell’Inter. Succede che nel 2021, alcuni azionisti si sono preoccupati: qualcuno ha tranquillizzato questi signori, dicendo non vi preoccupate perché anche in caso di default i loro soldi sono garantiti. Zhang nel momento in cui chiede soldi a Oaktree liquida agli investitori di LionRock, ma questo non vuol dire che scompaia dall’organico dell’Inter. C’è una pletora di avvocati milanisti che stanno lavorando con grande divertimento di fare aprire fascicoli qua e là per presunta violazione sull’assetto societario, scimmiottando i colleghi di Identità bianconera».