ESCLUSIVA IN − Bijol-Inter, quanto c’è di vero? Ad oggi 2 certezze!

Bijol è un uomo destinato ad essere protagonista del mercato estivo. L’Inter è a caccia di un nuovo difensore e tiene d’occhio lo sloveno.

PROFILO DALL’ITALIA − Jaka Bijol è uno dei nomi sulla lista della dirigenza dell’Inter per rafforzare e ringiovanire la difesa della prossima stagione. I campioni d’Italia, infatti, dovranno più che altro rinfrescare l’assetto centrale della propria retroguardia, vista la carta d’identità un po’ avanti con gli anni di Stefan de Vrij e soprattutto Francesco Acerbi, rispettivamente 32 e 36 anni. Bijol, centrale dell’Udinese e prossimo protagonista della Nazionale slovena ad Euro 2024, è sicuramente un profilo interessante, che piace alla dirigenza dell’Inter.

Bijol un profilo che piace all’Inter, ma non solo

CONCORRENZA − In merito alla situazione di Bijol, la redazione di Inter-News.it ha raccolto alcune importanti informazioni. Secondo quanto appurato, lo sloveno è un profilo che piace a Piero Ausilio, DS nerazzurro, ma al momento non c’è stato nessun discorso specifico tra le parti. Oltre ai campioni d’Italia, sul giocatore ci sono anche altre squadre straniere, alcune provenienti dalla Premier League. Bijol, che ha contratto in scadenza nel 2027, in estate può lasciare l’Udinese e sul prezzo del cartellino il club friulano sa che proprio in Inghilterra il giocatore può avere mercato. Insomma, lo sloveno è uno dei pezzi pregiati della scuderia di Pozzo, peraltro fattore determinante per la salvezza dell’Udinese all’ultima giornata.