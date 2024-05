Marotta: «Lautaro Martinez? Ora altre priorità». Poi un altro rinnovo

Marotta, premiato dalla Regione Lombardia per la stagione vincente dell’Inter, ha parlato a margine della premiazione tornando sull’argomento Lautaro Martinez. L’Amministratore Delegato nerazzurro rassicura sulle intenzioni di Oaktree

RASSICURAZIONI – Giuseppe Marotta, premiato con la Rosa Camuna, rassicura ancora una volta sulle buone intenzioni di Oaktree, nuova proprietà dell’Inter: «La rassicurazione l’abbiamo data, sappiamo che Oaktree vuole dare continuità stabilità e sostenibilità ma soprattutto vuole continuare sulla scia di risultati importanti. Quindi c’è molto ottimismo. Io presidente? Sono nato dirigente fin da giovane e quindi è giusto che mi tenga questa carica».

Marotta rassicura anche sul rinnovo di Lautaro Martinez e non solo

NESSUN PROBLEMA – Marotta torna per l’ennesima volta sull’argomento più caldo del momento, ovvero il rinnovo del capitano dell’Inter: «Lautaro Martinez? Non è una preoccupazione, diciamo che sono trattative che presentano dinamiche tipiche del mondo del calcio, soprattutto in questa fase della stagione. Qui partiamo da una considerazione che è quella che Lautaro ha grande senso di appartenenza e questo di aiuterà nella negoziazione con il suo agente. Sicuramente non c’è fretta, oggi ci sono delle priorità aziendali quindi poi affronteremo anche queste problematiche se così vogliamo chiamarle, ma non più di tanto perché sono situazioni ordinarie».

CICLO – Marotta dà più certezze riguardo al rinnovo di Simone Inzaghi: «Anche per Inzaghi vale lo stesso discorso, ha dimostrato di essere bravo e vincente. Quindi da parte nostra c’è voglia di rinnovare, non solo per una questione di fiducia ma anche per farlo lavorare in tranquillità. Il suo ciclo potrà andare avanti per tanto tempo».