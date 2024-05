Di Francesco: «Mi interessa meno dell’Inter, per noi partita jolly!»

Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Frosinone-Inter. Il tecnico dei ciociari ha risposto alle domande dei colleghi presenti in sala.

Mister Di Francesco, qual è la lista dei giocatori indisponibili contro l’Inter?

Romagnoli non sarà convocato, mentre Gelli ha fatto un allenamento ridotto, non con la squadra. Domani faremo un nuovo test e valuteremo se sarà a disposizione o meno. Mazzitelli ha avuto un problemino e valuteremo il suo utilizzo dall’inizio. Lirola e Okoli saranno della partita. Bonifazi e Monterisi in ballottaggio.

Che Frosinone sarà senza Barrenechea?

Potrebbe sostituirlo Mazzitelli ma se non dovesse farcela proveremo altri. Harroui potrebbe farlo. Cambia qualche geometria ma non deve cambiare nulla dall’atteggiamento. L’aspetto motivazionale deve fare la differenza.

L’Inter ha perso col Sassuolo sabato scorso, che squadra si aspetta, Di Francesco?

Mi interessa poco. Non voglio entrare in merito dei discorsi. Dobbiamo concentrarci su noi stessi: abbiamo grandissime motivazioni e dobbiamo farle prevalere sulla grande forza dell’Inter. È ovvio che non sapremo con che formazione scenderà in campo Simone Inzaghi. Bisogna basarci sulla nostra forza. Siamo padroni del nostro destino. Dobbiamo mettere davanti la nostra grande motivazione, così come quella dei nostri tifosi. Abbiamo bisogno di grande equilibrio all’interno della gara.

Che ne pensa di questo calendario?

E’ spezzettato e non lo apprezzo tanto. Sarei totalmente d’accordo nel cercare di mettere tutte le gare in contemporanea perché ci sono tante situazioni.

Domani la partita più importante della stagione?

Può essere la gara jolly per raggiungere il nostro obiettivo. Ma dovrò cambiare qualcosa e la formazione non si prepara in cinque minuti.