Di Lorenzo-Napoli, ad oggi strappo totale! Conte lotta con… L’Inter − Sky

Di Lorenzo e il Napoli ad oggi sono lontanissimi. Conte, prossimo allenatore degli azzurri, sta lavorando per evitare di ricucire lo strappo. L’Inter monitora.

STRAPPO − Il futuro di Di Lorenzo rimane tutto da scrivere: «Le parole del suo agente, i fischi, il saluto, c’è uno strappo evidente. Conte nei discorsi con Manna lo ha ritenuto incedibile, bisognerà capire se questo strappo si potrà cucire. Al momento Di Lorenzo e il Napoli sono davvero lontanissimi». E questo quanto trapela, secondo Sky Sport, sulla situazione legata al capitano degli azzurri. Di Lorenzo, infatti, ha manifestato la sua intenzione di lasciare Napoli in estate e le parole del suo procuratore, Mario Giuffredi, sono state più che chiare. Il giocatore che andrà in Nazionale per disputare l’Europeo con l’Italia piace soprattutto a Inter e Juventus.

Di Lorenzo-Inter, c’è davvero margine?

LA SITUAZIONE − L’Inter potrebbe provarci solamente se Dumfries dovesse lasciare Milano. L’olandese, per cui i discorsi sul rinnovo sono ormai congelati da tempo, in caso di offerta importante potrebbe andarsene dall’Inter. La vetrina dell’Europeo può essere un vantaggio sia per la stessa Inter, che vorrebbe evitare un Milan Skriniar 2.0, che per lo stesso laterale olandese. I campioni d’Italia, dunque, monitorano la situazione legata a Di Lorenzo, profilo adattabile in più ruoli: sia come esterno di destra, che come braccetto alla Darmian/Pavard.